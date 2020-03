KNVB: pas voetballen als het volgens RIVM veilig is

„We volgen strikt het beleid van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid (RIVM)”, laat de nationale voetbalbond in een verklaring weten. „We beraden ons nu nader. Daarbij is het belang van de nationale gezondheid het uitgangspunt, inclusief die van onze voetballers, trainers en scheidsrechters. We gaan hoe dan ook pas voetballen als het volgens het RIVM veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en vooral nu.”

Bekijk ook: Eredivisie ligt zeker stil tot 1 juni

De KNVB werkte aanvankelijk met drie scenario’s: de competities uitspelen voor 30 juni, de competities uitspelen tot na 30 juni of de competities helemaal niet meer uitspelen.

De bond zegt te beseffen dat het doemscenario van het niet uitspelen van de competitie een reële mogelijkheid is. „Niettemin proberen we daarnaast een weg voor onze competities te vinden, welke past binnen de kaders die overheid en RIVM daarin bepalen voor ons land en die tevens aansluit bij wat UEFA woensdag zal adviseren”, doelt de bond op een videogesprek van de UEFA met 55 aangesloten lidstaten.

„Die route onderzoeken we omdat elk besluit ingrijpende, ook financiële gevolgen heeft voor alle betaald voetbalorganisaties en hun medewerkers. De komende periode blijven we als betaald voetbal in overleg met alle betrokkenen in deze, zowel in onze sport als met de overheid, om uiteindelijk gezamenlijk tot de beste beslissingen te kunnen komen.”