Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse schrijft geschiedenis in Ocean race Monsteretappe deed veel met Rosalin Kuiper: ‘Geschreeuwd van de pijn’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Rosalin Kuiper en co kunnen de komende weken even op adem komen. Ⓒ Team Malizia

AMSTERDAM - Rosalin Kuiper is compleet kapot en oververmoeid, maar vooral dolgelukkig. Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) meerde de boot met de 26-jarige zeilster aan boord na een monsteretappe in de Ocean Race als eerst aan in Itajai. ,,Het was écht afzien, maar wat ik allemaal heb meegemaakt, is onbeschrijfelijk. Het liefst ga ik terug naar Kaapstad om de hele etappe opnieuw te varen.”