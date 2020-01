Ajax met hangen en wurgen langs stug Sparta

Centimeterwerk kwam eraan te pas of Ajax keek in het nieuwe jaar direct tegen een achterstand aan. Ware het niet dat Ragnar Ache net voorlangs schoot. Het eerste grote gevaar van de thuisploeg kwam tien minuten later, met een hoofdrol voor Ryan Gravenberch en Ryan Babel. Eerstgenoemde wipte de bal richting zijn naamgenoot, die de bal vervolgens knap panklaar legde voor Dusan Tadic. De Serviër stuitte echter op doelman Ariel Harush.

Ryan Babel kreeg direct een basisplaats van trainer Erik ten Hag. De laatste keer dat de aanvaller het shirt van Ajax droeg was in het seizoen 2012/2013. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na een kwartier spelen was het wel raak voor Ajax, die het nodige geluk aan zijn zijde had bij de openingstreffer. Via de kluts viel de bal namelijk perfect voor de voeten van Donny van de Beek. De door Real Madrid begeerde middenvelder stond vogelvrij en schoot het leder hard in het dak van het doel.

Jurgen Mattheij probeert het schot van Donny van de Beek te blokken, maar de Spartaan zet zijn tackle te laat in en kan de 1-0 niet voorkomen. Ⓒ ANP

Harush werd voordat de spelers aan de thee gingen nog meerdere malen getest. Met een stevig handjevol goede reddingen kon de Sparta-goalie de schade beperken. Zijn collega aan de overkant werd in de slotfase van de eerste helft ook nog een aantal keer aan het werk gezet, maar Sparta kon zijn kansen niet benutten.

Na rust was het weer Ajax die de klok sloeg in de Johan Cruijff ArenA, maar telkens was Harush een sta in de weg. Met een 1-0 tussenstand was er nog alles mogelijk voor Sparta, zeker toen Hakim Ziyech met een blessure naar de kant ging.

Met een heuse handbalredding weet Ariel Harush de kopbal van Ryan Babel vlak na rust van dichtbij te stoppen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Enkele minuten na de noodgedwongen wissel van de Marokkaanse spelmaker verdubbelde Ajax toch de voorsprong. Een echte tiki-taka-goal, dwars door het hart van de Sparta-defensie met Gravenberch als eindstation. De 17-jarige middenvelder verschalkte Harush met een bekeken schuiver met de buitenkant van de voet.

Hakim Ziyech moet de strijd vroegtijdig staken wegens een blessure. Ⓒ ANP

Ook met een 2-0 voorsprong gaf Ajax veel ruimte weg in de achterhoede. In eerste instantie kwam de formatie van Erik ten Hag nog goed weg toen toen in inzet van Abdou Harroui op de paal uiteen spatte en Ache de rebound naast schoot. Vlak daarna moest Ajax wel een tegengoal incasseren. Harroui leverde een piekfijne pass af op invaller Joel Piroe. De huurling van PSV rondde vervolgens koeltjes af en bracht met nog een dik kwartier op de klok de spanning weer terug.

Voor het laatste kwartier waren de rollen omgedraaid. Sparta in de aanval en Ajax loerend op de counter. Het leidde tot een grote kans voor Quincy Promes, maar na een lage solo kon de topscorer van Ajax niet meer uithalen. Enkele minuten later had Adil Auassar vijf minuten voor rust de gelijkmaker op de voet, maar met gevaar voor eigen leven kopte Lisandro Martinez de bal van de lijn. Joel Veltman deed een Sparta-aanval later hetzelfde, maar dan met de voet en op een doelpoging van Ache.

Ook al klopte Sparta tot aan het eindsignaal hard op de deur van Ajax, tot een tweede Rotterdamse goal leidde het niet. Zo profiteert Ajax optimaal van het puntenverlies van AZ en PSV, die respectievelijk verloren (Willem II, 1-3) en gelijkspeelde (VVV, 1-1).

