Rafael Nadal nog altijd twijfelachtig voor Australian Open

Nadal loopt al vijftien dagen rond met een pijnlijke rug en weet nog niet of hij over twee dagen fit is als hij zijn eerste partij speelt. Dat zei de Spaanse twintigvoudig grandslamwinnaar in Melbourne, waar hij de afgelopen dagen geen wedstrijden speelde en alleen wat trainde.

"Het is niet de beste voorbereiding. Het klopt dat ik de afgelopen vijftien dagen pijn heb. De rugspier voelde aanvankelijk wat vermoeid aan, maar nu vooral stijf. Het is geen ernstige blessure, maar het valt niet mee om volledig vrij te bewegen", aldus de 34-jarige Nadal. Hij komt volgens het schema dinsdag in de eerste ronde uit tegen de Serviër Laslo Djere.

"We doen er alles aan. Mijn fysio is hier, de artsen zijn er, iedereen helpt me op alle mogelijke manieren. Ik hoop dat ik er dinsdag klaar voor ben, soms veranderen dingen snel ten goede", aldus Nadal. Hij wilde zijn rugproblemen niet afschuiven op de verplichte twee weken quarantaine die alle deelnemers aan de Australian Open bij aankomst in Australië moesten ondergaan. "Ik ben geen fan van het zoeken naar excuses. Als zoiets je overkomt, moet je een manier vinden om erdoorheen te komen."

