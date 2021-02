Rafael Nadal twijfelt over deelname Australian Open

„Het is niet dat ik me heel slecht voel. De rug is iets verbeterd, maar ik voel me nog niet in staat een wedstrijd voluit te spelen”, liet de nummer 2 van de wereld weten aan de Spaanse televisiezender Movistar+.

De 34-jarige Nadal moest eerder deze week vanwege zijn rugpijn al verstek laten in de ATP Cup in Melbourne. Spanje nam het daarin op tegen Australië en won met 3-0. Hij zal ook vrijdag niet meedoen als Spanje het opneemt tegen Griekenland.

Nadal won in zijn carrière al twintig grandslamtoernooien, waaronder dertien keer Roland Garros. De Australian Open wist hij één keer te winnen, in 2009. Het grandslamtoernooi in Melbourne begint maandag. De loting is vrijdag.

