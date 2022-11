Jurriën Timber met de Bijbel en de missie wereldkampioen te worden naar Qatar

Autosport

Voormalig F1-baas Ecclestone: ’Formule 1 moet Max bedanken’

Bernie Ecclestone was in Brazilië voor het eerst in lange tijd weer eens in de Formule 1-paddock te vinden. De 92-jarige Brit heeft een huis nabij São Paulo en maakte van de gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen bij zijn oude speeltje. „Het is mooi om te zien dat de Formule 1 vooruit beweegt”, ...