’Noni Madueke moet hier schitteren, Mohamed Ihattaren niet opgegeven’

Tientallen clubs uit Europa volgen de situatie van Madueke dan ook met grote belangstelling. „Ruis op de lijn? Ik ben er om die eraf te halen”, zegt De Jong. „Een keer teleurgesteld zijn hoort bij jong zijn. Maximale ontwikkeling gaat wel eens gepaard met een wissel of reservebeurt.”

Of de uitgang? Gezien de veelbesproken situatie van Mohamed Ihattaren (19) het afgelopen seizoen... „Of wij het hebben opgegeven met Mo? Ik geef hem pas op als hij bij ons geen contract meer heeft”, aldus De Jong over het toptalent dat steeds meer uit beeld verdween.

„Wij blijven hem helpen, zodat hij wel volledig gaat doorbreken. Maar de kans is ook aanwezig dat hij vertrekt. Daar hoeven we niet omheen te draaien, omdat hij nog slechts een eenjarig contract heeft. Tot de transferdeadline op 1 september en mogelijk daarna, liggen alle opties nog open. Denk aan spelers als Donyell Malen, Cody Gakpo en Jordan Teze. Zij hadden op de leeftijd van Noni en Mo nog niet zoveel minuten in PSV 1 gemaakt als zij nu. Er is tijd genoeg.”