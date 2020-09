Infantino: ’Iedereen is overtuigd van de nieuwe FIFA’

De 50-jarige Zwitser, die begin 2016 werd aangesteld na het vertrek van Sepp Blatter, herhaalde dat er sprake is van „een nieuwe FIFA” zonder corruptie en achterkamertjespolitiek. „Iedereen is overtuigd van de nieuwe FIFA. Althans, bijna iedereen. Maar geen zorgen, we zullen uiteindelijk de scepsis overwinnen”, zei Infantino in zijn speech.

De Zwitser wil afstand nemen van het ’duistere’ verleden van de FIFA onder zijn voorganger Blatter. Toch opende de Zwitserse justitie onlangs een strafzaak tegen Infantino, omdat hij geheime ontmoetingen zou hebben gehad met Michael Lauber. De voormalig hoofdaanklager van justitie stapte naar aanleiding van die zaak op.