Feyenoord speelt chagrijn van zich af met ruime zege op RKC

Niet alleen met een afgetekende zege op RKC (5-1), maar ook door netten te spannen rond het hele speelveld. Daar ging een serieus preventieve werking van uit want geen enkele speler van de Waalwijkers werd bekogeld, ook niet bij corners, terwijl het meeste bier in de glazen bleef hangen tijdens het vieren van de vijf treffers.

Volumeknop naar beneden

Verder bleek de volumeknop van de geluidsinstallatie in de Kuip flink naar beneden te zijn bijgedraaid. De huisdeejay in het Feyenoord-stadion had het meeste van zijn gebruikelijk opruiende shitrepetoire thuisgelaten en durfde zowaar tussendoor wat fatsoenlijke voetballiedjes te draaien zoals het Feyenoord-lijflied ‘Hand in Hand van Kameraden’, ‘Huppie Huppie Huppie Feyenoord 1 is kampioen’ en uiteraard het kampioenslied van 2017 op de klanken van ‘Sweet Caroline’.

En dan deden de fans eindelijk eens wat je van normale fans verwacht: je ploeg aanmoedigen, liederen zingen, de tegenstander en scheidsrechter soms uitfluiten, racistische en discriminerende spreekkoren achterwege laten en gewoon juichen en uit je dak gaan als Santiago Gimenez, Igor Paixao of Quilindshy Hartman scoort. En eens niet die ellendige vuurwerkbommen, rookpotten en levensgevaarlijke fakkels naar binnen smokkelen en afsteken om zogenaamd de sfeer te verhogen.

Santiago Gimenez (rechts) heeft zijn wekelijkse goaltje weer meegepikt. Ⓒ Pro Shots

AS Rome echte test voor legioen

Het kan dus allemaal wel hoewel er helaas een gitzwarte bekeravond aan vooraf moet gaan. Eentje die altijd verbonden zal blijven met het verder zo fantastisch verlopende seizoen voor Feyenoord. Dat het op zo’n moment prima vertoeven is in de Kuip en het niets afdoet aan het spel van Feyenoord en de adrenaline bij de spelers bleek tegen RKC. Feyenoord en het legioen toonden zo beterschap. Voor hoe lang zou je je cynisch kunnen afvragen. Het volgende meetmoment is donderdag als AS Roma – zonder supporters – naar de Kuip komt voor de eerste kwartfinalewedstrijd van de Europa League.

Ook sportief viel bijna alles weer in de plooi bij Feyenoord. De koploper werd door RKC geen strobreed in de weg gelegd: 2-0. De Waalwijkers hielpen Feyenoord zelfs op de bok met een eigen doelpunt van Yassin Oukili terwijl Vurnon Anita de bal zomaar in de voeten van Santiago Gimenez speelde bij de 2-0. De Mexicaan raakte de paal alvoren Igor Paixao de bal in het doel liep. De 3-0 tien minuten na de openingstreffer kwam van Quilindschy Hartman op aangeven van Oussama Idrissi. Paixao en Gimenez tilden de stand na rust naar 5-0 alvorens Julen Lobete iets terugdeed: 5-1.

Geen vuiltje aan de lucht; Feyenoord deed zodoende rustig in aanloop naar de internationale verplichting tegen de Romeinen en trainer Arne Slot kon eindelijk weer eens vroegtijdig achterover leunen. Al vaker verklaarde Slot dat hij zat te wachten op meer van dat soort momenten. Direct na de bekeruitschakeling leverde zijn Rotterdamse formatie op bestelling alhoewel Slot opvallend genoeg na de 3-0 tot de rust voor zijn dug-out bleef staan.

Tot zijn tevredenheid zag de trainer ook dat Lutsharel Geertruida beschikbaar is voor AS Roma. Het exponent uit de Feyenoord-jeugd leek door zijn hamstringblessure opgelopen tijdens zijn interlanddebuut met Nederland tegen Frankrijk een tijdje uit de roulatie te zijn. De verdediger miste uiteindelijk alleen de uitbeurt bij Sparta en de halve finale van KNVB Beker.

Het eigen doelpunt van RKC dat het duel openbreekt. Ⓒ Pro Shots

Het enige sein dat op rood werd gezet in de Kuip betrof het uitvallen van Alireza Jahanbakhsh. De Iraanse international overleefde de warming-up niet. Ondanks massale toejuichingen toen hij even na het begin van Feyenoord-RKC gedoucht en met nette haartjes langs de rand van het veld naar een plaatsje in de dug-out liep, stond zijn gezicht op onweer. Of hij op tijd fit is voor donderdag Feyenoord-AS Roma valt te bezien.

Enige smetje

Dat was het enige smetje op vlekkeloze generale repetitie voor de Europa League. Daarmee viel te leven in Rotterdam omdat de Braziliaan Paixao als vervanger van Jahanbakhsh ongrijpbaar was en tweemaal scoorde.

Maar het belangrijkste van de avond was toch dat het publiek zich gedroeg en zo de ruimte gaf aan de voetballers van Feyenoord om de hoofdrol te spelen. Zoals het hoort en eigenlijk altijd zou moeten zijn.