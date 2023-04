Bulgaar ongedeerd na aanval Tennisser Grigor Dimitrov overvallen: peperduur horloge van pols gerukt door ’groep dieven’

Grigor Dimitrov in actie. Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - De Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov (31) is slachtoffer geworden van een overval in Barcelona, afgelopen weekeinde. Na een training werd hij aangevallen door ’een groep dieven’. Hij heeft geen verwondingen of blessures opgelopen.