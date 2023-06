Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: Vragen voor PSV en Bosz

Door Wim Kieft

Het valt goed voor te stellen dat PSV en Peter Bosz niet zomaar eventjes met elkaar tot een akkoord komen en dat beide partijen nogal wat vragen voor elkaar hebben. Dat PSV hem benadert is begrijpelijk, want Bosz is een gerenommeerde trainer, maar wel eentje zonder erelijst. Terwijl PSV zo graag kampioen wil worden. Als club weet je welke plannen Bosz heeft als het gaat over de manier van spelen. Hij wil aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen met als doel het publiek te vermaken. Tegelijkertijd is dat één van de aspecten waarom zijn prijzenkast nagenoeg leeg is. Het is allemaal nogal naïef. Dat hij bij PSV met drie spitsen wil gaan spelen, lijkt me trouwens geen breekpunt, want bij PSV hebben ze wel vaker zo gespeeld. Sommige spelers zijn ook gewend om in zo’n formatie te spelen.