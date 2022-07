Magistrale hockeysters rekenen in WK-finale af met Argentinië en spook Annan

De emoties die na het laatste fluitsignaal in het oranjekamp losbarsten, vertelden eigenlijk het hele verhaal. Tranen vloeiden in overvloed op de blauwe piste van het olympisch stadion. Tranen van geluk, van ongeloof, van opluchting en zelfs van verdriet. Voor eens en voor altijd was er afgerekend met het tijdperk ‘Alyson Annan’, waar een fiks deel van de spelersgroep met afgrijzen aan terugdenkt.

Tot de dag van vandaag worstelen sommige internationals met wat hen onder het vermeende dictatoriale bewind van Annan de afgelopen jaren is overkomen. Dat nóóit meer.

Gemankeerde voorbereiding

Zelfs de altijd vriendelijke ad-interim bondscoach Jamilon Mülders kon het boven de selectie hangende spook niet uit de gedachten van zijn discipelen verbannen. Het zorgde voor een gemankeerde voorbereiding. Het mag in dat opzicht een wonder heten dat zijn ploeg met succes de wereldtitel verdedigde.

En die wereldtitel was uniek: nog nooit won een land drie door de Internationale Hockey Federatie (FIH) georganiseerde WK’s op rij. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd Nederland ook driemaal in successie wereldkampioen, maar het WK van 1983 in Kuala Lumpur was een coproductie tussen de FIH en de IFWHA, de gewezen internationale vrouwen hockeybond.

Extra uniek

De geslaagde machtsgreep in Terrassa is bovendien extra uniek voor de dertigers Eva de Goede (33), Lidewij Welten (32), Margot van Geffen (32) en de twintigers Marloes Keetels (29) en Xan de Waard (26). Zij zijn de eerste hockeysters die drie WK’s achter elkaar wisten te winnen. Ook Lisette Sevens, Elsemieke Havenga en Sandra Le Poole hebben drie wk-zeges achter hun naam staan, maar wonnen die niet op rij.

"Tiki Taka in Terrassa"

Oranje kende voor het eerst in het toernooi een shaky start. Bij de eerste de beste strafcorner, binnen de minuut, haalde Marloes Keetels een bal van de eigen doellijn. Laat dat maar aan de defensieve middenvelder over. Argentinië opende furieus, maar kon geen bres slaan in de Nederlandse verdediging.

Schilderachtige tiki taka-aanval

De eerste grote kans van Oranje, vroeg in het tweede kwart, was echter wel direct raak. Yibbi Jansen, die in eendrachtige samenwerking met Felice Albers een strafcorner hadden versierd, sleepte vanaf de kop van de cirkel hard op het doel van Belen Succi. De boomlange keeper kreeg de bal niet onder controle en zag Maria Verschoor als een duveltje uit een doosje opduiken en de bal met haar puntje binnen vegen: 1-0.

De 1-0 wordt goed gevierd. Ⓒ ANP/HH

Nog voor het einde van de eerste helft deelde Oranje, sinds 2011 de nummer 1 van de wereld, een daverende upper-cut uit aan de Zuid-Amerikaanse rivaal. Pien Sanders bereikte uit een inslag Laurien Leurink, die met een ragfijne pass Frédérique Matla vrij in de cirkel zette. De spits lokte Succi uit het doel om met een dodelijke backhand de voorsprong te verdubbelen. Het Oranje-legioen was dol van vreugde en liet luidkeels horen dat Matla ‘on fire’ was.

Oranje had het beste voor het laatst bewaard. De ploeg van Mülders, die zelf zijn eerste hoofdprijs won als eindverantwoordelijke, had alle opgekropte frustraties van zich afgeschud en speelde de beste wedstrijd van het jaar. Met de 3-0 van Albers als mooiste doelpunt van het jaar. De speelster van Amsterdam stond aan het eindstation van een schilderachtige tiki taka-aanval, uitgerekend in de stad waar Xavi, één van de exponenten van het tiktakvoetbal van FC Barcelona, het levenslicht zag. Dat Agustina Gorzelany nog tegen scoorde, kon de Oranje-pret niet drukken.