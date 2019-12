Vos wint bij rentree meteen de veldrit in Essen

Achter Vos finishte Hongaars kampioene Kata Blanka Vas als tweede, voor de Britse Anna Kay. De Nederlandse Aniek van Alphen werd vijfde.

Vos was vol vertrouwen naar Essen afgereisd. „Ik wist wel dat ik in orde was, maar in zo’n eerste cross weet je nooit helemaal hoe het uitpakt”, vertelde de 32-jarige. „Ik schrok ook een beetje toen ik als eerste het veld in ging. Ellen Van Loy zat gelukkig nog bij me, maar zij reed de doeken in en toen zat ik toch al heel snel alleen voorop.” Het bleek geen enkel probleem voor de routinier.

Onder anderen Annemarie Worst, Maud Kaptheijns, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand, uitblinkers in het veldritseizoen tot nu toe, ontbraken in Essen.

Belg Hermans sterkste bij mannen

Quinten Hermans won bij de mannen. De 24-jarige Belg rondde een lange solo succesvol af. Op bijna een minuut werd Laurens Sweeck tweede. De Britse veldrijder Tom Pidcock eindigde als derde.

Bij de cross in Essen ontbraken enkele sterke veldrijders zoals wereldkampioen Mathieu van der Poel en de Belgen Toon Aerts en Eli Iserbyt. Hermans liet al snel merken de sterkste van de gestarte renners te zijn. Hij kwam alleen voorop en bouwde zijn voorsprong gestaag verder uit. Het is voor Hermans zijn tweede zege dit seizoen.