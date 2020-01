Schwaab kijkt uit naar terugkeer van spits bij PSV

Maar de woorden van trainer Ernest Faber eerder („Het lijkt alsof hij al maanden fit is”), werden na afloop door Daniel Schwaab onderstreept. „Ik ben blij als hij terug is”, zegt de Duitse verdediger, die Lammers een uitstekende indruk vindt maken op trainingen. „Hij is geweldig voor de goal, met beide benen heeft hij écht een goed schot. En hij kan koppen. Je kunt hem ook aanspelen met de rug naar de goal, dan houdt hij de ballen vast. Hij gaat zeker iets toevoegen. Zoals je tegen VVV zag, lopen we steeds tegen het probleem aan dat wij de eerste goal niet maken. We geven tegenstanders een tweede adem.”

Faber gaf na afloop aan dat Lammers donderdag tegen NAC Breda (beker) zijn rentree zou kunnen maken.