Waar Spa-Francorchamps en Frankrijk op de schopstoel zitten... De top van de Formule 1 wil nog jarenlang door op Zandvoort

Erik van Haren

Max Verstappen in actie tijdens de door hem gewonnen Grand Prix in Zandvoort van vorig jaar. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - De strijd om een plekje op de Formule 1-kalender is feller dan ooit. Na een spectaculair seizoen is het duidelijk dat de koningsklasse van de autosport in de lift zit. Tegenover de comfortabele positie van Circuit Zandvoort staat bij onze zuiderburen de druk vol op de ketel. De kans dat het vermaarde Spa-Francorchamps na dit jaar van de kalender verdwijnt, is aanzienlijk.