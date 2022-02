Premium Het beste van De Telegraaf

Relay-vrouwen zitten ’boven op apenrots’en zijn te kloppen ploeg in finale Suzanne Schulting: ’Kom maar op! Ze zijn bang en proberen van alles’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Suzanne Schulting en co zijn de favorieten Ⓒ ANP/HH

PEKING - Met een oerkreet bleek hoe blij Suzanne Schulting was met het bereiken van de olympische finale met de relayploeg. De Oranje-vrouwen waren woensdag superieur en beginnen zondag in Peking als topfavoriet aan de eindstrijd van het ploegonderdeel. Maar de eerste tik is al uitgedeeld aan de concurrentie. „We zitten boven op de apenrots”, zei Schulting met een lach, maar ontegenzeggelijk met een serieuze ondertoon.