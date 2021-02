Wéér een zege, wat nu? Dit zijn de opties voor Rico Verhoeven

Gökhan Saki (r.) tijdens een partij tegen Khalil Rountree junior in 2018. Ⓒ AFP

Gökhan Saki

37 jaar

The Rebel

81 zeges (58 KO’s), 16 nederlagen

Gökhan Saki was er zaterdag als de kippen bij om zijn hoofd (subtiel) boven het maaiveld uit te steken. Onder een foto waarop Verhoeven werd gehuldigd als winnaar van het zwaargewichttoernooi reageerde hij met de woorden: „Gefeliciteerd Rico. PS: waarom niet?” Met als uitsmijter een uitdagende knipoog-emoticon.

Als ’Prince of Kickboxing’ nam Verhoeven het al eens op tegen Saki. Dat was tijdens een toernooi in de VS in 2013, het was tevens de laatste keer dat hij twee keer op een avond vocht. Ook toen deed hij dat met verve. Het betekende zijn doorbraak, waarna hij als ’King’ door het leven ging.

Het was echter een periode dat het grote publiek hem nog niet volgde. Een tweede zege op de inmiddels 37-jarige Saki, een voormalig K-1-ster en een legende in de sport, zou een nieuwe boost voor de reputatie van Verhoeven betekenen. Zeker nu heel Nederland meekijkt.

Een mogelijk struikelblok is het contract dat The Turkish Tyson nog heeft lopen bij de UFC en het feit dat Saki met ruzie vertrok bij Glory, al zijn veel bestuurders van toen inmiddels vertrokken.

Tyrone Spong. Ⓒ Ed Diller

Tyrone Spong

35 jaar

King of the Ring

107 zeges (73 KO’s) en 7 nederlagen

Rico Verhoeven en Tyrone Spong worden al langere tijd aan elkaar gelinkt. Beide hebben wel oren naar een clash en hebben elkaars naam in het verleden ook openlijk gedropt.

Spong is een grote naam in de vechtsportwereld en heeft net als Verhoeven een koninklijke bijnaam: The King of the Ring. HIj klopte grootheden als Melvin Manhoef, Peter Aerts, Remy Bonjasky en Ray Sefo. Van Saki verloor hij twee keer, in 2009 en 2014. Die laatste partij betekende bovendien Spongs (voorlopige?) afscheid van het kickboksen. Na een mislukte trap bungelde zijn gebroken been als een gekookte spaghettisliert aan zijn knie. Het was tevens het moment dat hij besloot om zich te focussen op het boksen. En met succes.

Als pure vuistvechter heeft Spong een vlekkeloos track record. Veertien keer deed hij zijn bokshandschoenen om en even zo vaak stapte hij als winnaar uit de ring. Dertien keer moest zijn tegenstander knock-out van het canvas worden geschraapt.

Glory heeft recent nog gepolst of Spong openstaat voor een rentree, zo bekende de in Florida woonachtige vechter onlangs tegenover Vice Sports. „Er was grote interesse. Ik zei tegen ze: geef me een datum, een tegenstander, en niet te vergeten een goede cheque.” Vooralsnog is het nog niet tot een deal gekomen.

Benjamin Adegbuyi Ⓒ ANP

Benjamin Adegbuyi

36 jaar

Mister Gentleman

35 zeges (20 KOs) en 6 nederlagen

Gezien de huidige stand van zaken binnen de zwaargewichtdivisie is Benjamin Adegbuyi de meest voor de hand liggende tegenstander van Verhoeven. De Nigeriaanse Roemeen trakteerde Badr Hari in december op een gevoelige nederlaag en is in de praktijk de nummer 1 uitdager in de zwaargewichtdivisie.

Verhoeven en Adegbuyi kennen elkaar door en door. Twee keer eerder deelden ze de ring en beide partijen werden een prooi voor de Nederlander. Sindsdien trainen ze regelmatig samen in het Superpro Sportcenter in Zevenbergen, waar succestrainer Dennis Krauweel de scepter zwaait. In aanloop naar de partij met Badr Hari in december vorig jaar speelde Verhoeven nog een grote rol in de voorbereiding van zijn trainingsmaat.

Na het wegvallen van Ben Saddik zei Verhoeven nog dat Adegbuyi vanwege zijn overwinning op Hari de enige ’rechthebbende’ op een title shot was. Invallen zat er echter niet, omdat Adegbuyi in Roemenië genoot van een welverdiende vakantie.

Tarik Khbabez (r.) moet zijn meerdere erkennen in Rico Verhoeven. Ⓒ ANP

Tarik Khbabez

28 jaar

The Tank

47 zeges (26 KO’s) en 6 nederlagen

Tarik Khbabez rekende zaterdag op indrukwekkende wijze af met Levi Rigters. De twee waren na de afzegging van Ben Saddik gebeld met de vraag of ze klaar waren voor een titelgevecht met Verhoeven. Omdat ze onder de Glory-vlag echter nog te weinig hadden laten zien, werd uiteindelijk gekozen voor een toernooi.

Zaterdag heeft Khbabez laten zien uit het juiste vechtershout te zijn gesneden. Na zijn sterke optreden tegen Rigters kwam de uit de Marokko afkomstige Hagenaar ook tegen Verhoeven prima voor de dag, al was de kampioen duidelijk nog een maatje te groot.

Uiteindelijk noopte een handblessure Khbabez tot opgeven. Verhoeven liet al doorschemeren dat hij openstaat voor een rematch. Maar dan met de titel als inzet.

Badr Hari (l.) in actie tegen Benjamin Adegbuyi. Ⓒ ANP

Badr Hari

36 jaar

Bad Boy

106 zeges (92 KO’s) en 15 nederlagen

Natuurlijk zingt de naam van Hari weer rond. Bij veel fans lijkt de wens echter de vader van de gedachte. Glory zou zich op dit moment volstrekt belachelijk maken als het inzet op Collision 3.

Hari heeft twee keer verloren van Verhoeven en kwam recent tekort tegen Adegbuyi. Net als tegen Verhoeven gaf hij geblesseerd op. Extra pijnlijk was dat Hari zich in aanloop had vergeleken met Real Madrid, terwijl hij zijn tegenstander wegzette als SC Heerenveen. Verhoeven moest daar na de overwinning van Adegbuyi stiekem om lachen. „SC Heerenveen had een heel goede dag”, grapte hij.

Natuurlijk is een nieuwe clash tussen Verhoeven en Hari commercieel interessant. De Marokkaanse Amsterdammer is dankzij zijn indrukwekkende prestaties in het verleden uitgeroeid tot een ware publiekslieveling. Niet voor niets trokken in december 2019 ruim 30.000 man naar het Gelredome om de tweede clash tussen Verhoeven en Hari te aanschouwen. Bovendien kropen bijna 3,5 miljoen Nederlanders achter hun tv om de partij te zien. Om opnieuw zulke cijfers aan te tikken (of misschien wel nóg betere) lijkt het noodzakelijk dat Hari zich eerst weer ouderwets laat gelden in de ring en zodoende omhoogklimt op de zwaargewichtladder. Op dit moment heeft hij op papier drie andere uitdagers voor zich.

Hari ziet zelf echter geen belemmeringen en mikt zo snel mogelijk op een trilogy fight met Verhoeven, zo vertelde hij zondag bij Humberto. Het liefst aan het einde van de zomer, als er mogelijk weer fans aanwezig mogen zijn. „Ja, tuurlijk. Die wedstrijd (met Rico, red.) gaat gebeuren. Ik ga in voorbereiding, ben hard aan het trainen en ben in goede vorm.”

Jamal Ben Saddik. Ⓒ ANP/HH

Jamal Ben Saddik

30 jaar

The Goliath

36 zeges (29 KO’s) en 8 nederlagen

Over Jamal Ben Saddik kunnen we kort zijn. Als het aan Verhoeven ligt, komt het voorlopig niet tot een derde clash. De Belgische Marokkaan heeft ’zijn kans gehad’ en moet weer ’achteraan in de rij aansluiten’.

Verhoeven sprak zich eerder al ongenadig hard uit over Ben Saddik, tegen wie hij na een nederlaag en een overwinning momenteel op 1-1 staat. „Ik vind het heel dubieus”, vertelde Verhoeven, bij wie het er lastig in ging dat Ben Saddik zich afmeldde, nadat hij zich had vertild en een hernia had opgelopen. „Kijk, als je er echt goed in zit en je hebt er alles aan gedaan om je lichaam in topvorm te krijgen, dan denk ik niet dat je je zomaar vertilt.”’

Het was trouwens niet de eerste keer dat Ben Saddik afzegde voor een gevecht met Verhoeven. Nadat de twee in 2017 met de neuzen tegen elkaar stonden na een provocatie van Ben Saddik, ging kort van tevoren een streep door een geplande partij nadat de Belg van zijn motor was gevallen…

MMA of boksen?

Rico Verhoeven heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij openstaat voor ’nieuwe dingen’. De King of Kickboxing flirtte in het verleden al eens met een crossover-gevecht met bokser Anthony Joshua. De Nederlander stelde voor om een potje te boksen én in een later stadium een potje te kickboksen met de Brit. Het idee an sich is interessant. Twee werelden die botsen en allebei hun eigen fanbase met zich meebrengen, het zou voor een gigantisch spektakel zorgen. Of zoals Verhoeven eerder uitsprak: „Het zou nieuwe deuren openen.”

En wat te denken van een overstap naar het MMA? Verhoeven kwam één keer eerder in actie als mixed martial artist en deed dat zeer verdienstelijk. Hoewel je zou denken dat de Brabander het met slagen en stoten zou afdoen, won hij de partij door zijn tegenstander naar de grond te werken, om het klusje vervolgens met enkele snoeiharde klappen te klaren.

Eerder maakte Alistair Overeem al een succesvolle overstap naar het MMA. Verhoeven heeft natuurlijk nog veel te leren, maar zou in de kooi een van de beste ’strikers’ zijn. Mogelijk zelfs dé beste. Voormalig UFC-kampioen Daniel Cormier, met wie Verhoeven trainde, is in ieder geval enthousiast.

„Rico heeft een ongelooflijke timing, een ongelooflijke conditie en veel power. Hij kan combineren en heeft een goede kop. Hij pakt advies snel op en kan zelf ook uitstekend adviseren. Als hij een gevecht staand kan houden, heeft in een kooi iedereen zijn handen vol aan hem.”

Toch ligt een overstap naar een andere vechtsporttak niet voor de hand. Verhoeven is een ambassadeur die het kickboksen mondiaal vertegenwoordigt. Bovendien beschikt hij als hét gezicht van Glory over een lucratief contract. Bovendien wil Verhoeven nog graag (minstens) drie jaar kampioen blijven, zodat hij maar liefst tien jaar op een rij titelhouder is. Een unicum. Die prestatie weegt voor hem als winnaar pur sang misschien wel het zwaarst bij het bepalen van zijn volgende stap.