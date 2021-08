Remco Evenepoel slaat dubbelslag: Belg wint slotetappe en pakt eindzege Ronde van Denemarken

Remco Evenepoel heeft in stijl de Ronde van Denemarken gewonnen. Ⓒ EPA

FREDERIKSBERG - De Belg Remco Evenepoel is in stijl winnaar geworden van de Ronde van Denemarken. In de afsluitende individuele tijdrit over 10,8 kilometer in Frederiksberg, was hij de snelste en versloeg de Deense nummer twee Søren Kragh Andersen met 1 seconde verschil.