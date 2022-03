Wout van Aert houdt rekening met sterke Van der Poel in Vlaanderen

„Zo snel had hij nu ook niet moeten terugkeren”, grapt de Belg van Jumbo-Visma tegenover Het Nieuwsblad. „Nee, ik ben blij dat hij aan de beterende hand is. Zijn rentree zat er wel aan te komen. We konden allemaal zien dat hij hard aan het trainen was. Ik hoop dat het voorspoedig voor hem verloopt. We zullen meteen rekening met hem moeten houden in Vlaanderen als hij die etappekoers in Italië (de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, red.) in de benen heeft. Dat is een positief verhaal.”

Bekijk ook: Mathieu van der Poel doet mee aan Ronde van Vlaanderen

Van Aert koerst momenteel in Parijs-Nice, waar hij woensdag de tijdrit won, maar donderdag de leiderstrui kwijtraakte. Heel erg zit hij daar niet mee, zo liet hij doorschemeren. „Dan kan ik mijn focus volledig richten op de klassiekers en hier en daar wat energie sparen.”

Van Aerts ploeggenoot Primoz Roglic is momenteel de leider in Parijs-Nice, waar vrijdag de zesde rit, van in totaal acht, wordt verreden. De Sloveen verdedigt een voorsprong van 39 tellen op Simon Yates. Bauke Mollema (15e op 2.40) is vooralsnog de best geplaatste Nederlander.