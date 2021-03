Pieter van den Hoogenband eert Bibian Mentel: ’Ze gaf kinderen een extra zetje’

„Ik voelde bij vele woorden die er de laatste dagen over Bibian Mentel zijn gezegd en geschreven, een brok in mijn keel en vochtige ooghoeken. De allermooiste zinnen kwamen echter van haarzelf. Alles is liefde en in het leven draait het niet om bezit, maar om het verzamelen van herinneringen. De vrienden die je op je sterfbed nog over hebt en de verhalen die je met hen en je geliefden deelt”, schrijft Van den Hoogenband op zijn website.

Johan Cruijff

De voormalig zwemkampioen trekt de vergelijking tussen Mentel en de vijf jaar geleden overleden Johan Cruijff. „Zij hebben zich altijd met hart en ziel ingezet voor kinderen die door een ziekte of het noodlot een achterstand hebben. Ook zíj moeten ’gewoon’ kunnen sporten en bewegen, net als alle kinderen die níet die domme pech hebben gehad. Met hun eigen foundation dienen Johan en Bibian hetzelfde prachtige doel en geven ze ’hun’ kinderen een extra zetje mee in het leven.”

Van den Hoogenband sluit af met: „Als Johan en Bibian samen naar beneden kijken, zullen ze zien dat ze iets heel moois hebben achtergelaten en dat ze voortleven in talloze harten. En dat ze een eeuwige bron van inspiratie zijn voor mensen die lief voor elkaar zijn en herinneringen blijven verzamelen. Lieve Bibian, rust zacht. Het is goed zo.”