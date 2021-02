Sven Kramer meldt zich na WK-debacle af voor ploegachtervolging

„Ik stond vanochtend al niet echt lekker op”, liet Kramer weten. „Die rug voelde niet echt goed aan. Vlak voordat ik naar de start moest, viel ik bijna achterover bij een bankje. Toen schoot het erin en werd het meteen heel lastig. Mijn hele lijf verkrampte. Het was vechten tegen de bierkaai, maar ik wilde mijn race sowieso uitrijden. Dat wil ik altijd, hoe het ook moet, zo ben ik opgevoed. Ik vind het heel jammer dat ik nu weer over mijn rug moet praten, maar het is nu eenmaal zo.”

Kramer: „Ik heb wel vaker van dat soort dagen en meestal weet ik ze altijd wel uit te kienen in een trainingsperiode. Helaas gebeurt het nu op het WK. Dat neem ik mezelf kwalijk. Ik moet ervoor zorgen dat ik dit niet krijg. Ik moet de voorwaarden scheppen dat ik goed ben op het WK, maar dat ben ik nu dus niet. Hier ben ik niet voor in die bubbel gegaan. Maar excuses tellen niet.”

Seizoen voorbij voor Kramer

Voor Kramer zit zijn seizoen er op de langebaan nu op. Een eventuele wedstrijd op natuurijs wijst hij echter niet op voorhand helemaal af. „Misschien gaat het vrijdag alweer wat beter. Zo gaat het nu eenmaal met die rug. Maar richting de ploegachtervolging kan ik dat risico niet nemen.”

Voor Kramer was het waarschijnlijk zijn laatste deelname aan de WK afstanden. Volgend seizoen, in het olympische jaar, wordt dit toernooi niet gehouden. Bij Peking 2022 hoopt de veelvoudige wereldkampioen toch nog te kunnen schitteren, op de 5000 meter en de achtervolging. „Of ik nu twijfels heb over mijn loopbaan? Ik zit nu natuurlijk nog in de emotie en ik baal hier echt van, maar ik ben wel vaker zo van het ijs gestapt, maar dan zag bijna niemand het. Het hoort bij topsport, ik zie nu ook de keerzijde. Garanties zijn er niet. Maar terugblikken ga ik nu nog niet doen. Misschien over dertien maanden.”