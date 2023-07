Max Verstappen houdt kruit droog in natte derde training op Silverstone

Toch oogde Verstappen wel comfortabel in zijn RB19. Net als teamgenoot Sergio Pérez (veertiende) reed de Nederlander alleen op de medium-band en focuste hij zich al snel niet meer op het verbeteren van zijn rondetijd. Met nog ruim een half uur op de klok begon het zoals voorspeld te regenen en werden er geen snellere tijden meer neergezet. Veel coureurs kwamen nog wel even op de intermediates naar buiten.

Charles Leclerc (Ferrari) was toen het nog droog was op de zachtste band de snelste man in de training: 1.27,419. Hij was een kleine twee tienden van een seconde rapper dan Williams-coureur Alex Albon, die vrijdag ook al verrassend snel was. Fernando Alonso noteerde de derde tijd.

Verstappens snelste tijd op de medium-band was een 1.28,266. Het verschil met teamgenoot Pérez was dik zes tienden. Nyck de Vries reed de elfde tijd. Hij was iets langzamer dan AlphaTauri-kompaan Yuki Tsunoda.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd. Ook dan is er nog kans op regen.