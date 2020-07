Nemanja Matic verlengt bij Manchester United

In het seizoen 2010-2011 kwam de Serviër op huurbasis uit voor Vitesse. Matic stond toen onder contract bij Chelsea. In 27 wedstrijden in de eredivisie maakte hij twee doelpunten.

„Als voetballer heb ik nog veel te geven en ik wil nog een hoop bereiken in mijn carrière”, zegt de 48-voudig international van Servië. „Het is een grote eer om dat bij Manchester United te mogen doen.” Matic wacht nog op zijn eerste prijs met de ’Mancunians’. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer heeft dankzij een reeks overwinningen in de Premier League weer uitzicht op een ticket voor de Champions League.