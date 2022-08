Vloek op kickbokser Luis Tavares? Wéér streep door wereldtitelpartij

Er lijkt wel een vloek te rusten op Tavares. Hij werd dit jaar in totaal aan vijf tegenstanders gekoppeld. Naast Maslobojev waren dat Artem Vakhitov, Tarik Khbabez, Horace ’Boy Boy’ Martin en Florent Kaouachi. Uiteindelijk kwam het tot slechts één gevecht. Dat was op 11 mei tijdens Glory Rivals 1, toen Tavares tegenover Kaouachi stond. Hij won in Alkmaar dankzij een spectaculaire knock-out.

Aanvankelijk zou Tavares tijdens Glory80, dat uiteindelijk werd ontsierd door rellen, tegen Vakhitov vechten om de titel. Vanwege de oorlog in Oekraïne besloot hij de partij tegen de Russische kampioen echter af te zeggen. In juni besloot Glory om te breken met alle vechters uit Rusland. Dit omdat het vanwege beperkingen en sancties momenteel niet te doen meer was om gevechten voor hen te regelen, zo luidt de verklaring van de kickboksorganisatie.

Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi vormen op 20 augustus in Düsseldorf de hoofdpartij. Beide zwaargewichten vochten een keer eerder tegen elkaar. Dat was in 2018. De Belg zegevierde toen, ondanks een gebroken rechterhand, op knock-out en won zo de finale van het zwaargewichttoernooi in Rotterdam Ahoy.

Ben Saddik, wiens familie in Antwerpen recent werd geconfronteerd met meerdere aanslagen, vocht sinds zijn vorige partij tegen Adegbuyi slechts één keer. In Arnhem verloor hij vorig jaar, ondanks een flitsende start, op technische knock-out van kampioen Rico Verhoeven.