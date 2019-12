Soap rond Zlatan duurt voort: ’Zie jullie snel in Italië’

Nadat hij eerder al via bewust verwarrende posts op Instagram leek te zullen gaan kiezen voor avonturen in Spanje en Zweden, gaf hij woensdag een nieuwe hint in een interview met de Italiaanse editie van GQ Magazine.

Daarin geeft hij aan een terugkeer naar Italië ernstig te overwegen. De 38-jarige Ibrahimovic zag zijn contract bij Major League Soccer-club LA Galaxy recent aflopen na anderhalf jaar dienstverband. „Ga nu maar weer honkbal kijken”, liet hij bij zijn afscheid weten.

Motivatie

GQ Magazine beeldde ’Ibracadabra’ op zijn cover af als een kerstgeschenk voor eenieder die hem kan contracteren. „Ik zal bij een team tekenen dat opnieuw wil winnen, dat haar succesrijke geschiedenis nieuw leven wil inblazen en dat elke tegenstand wil neerslaan. Alleen op deze manier kan ik de motivatie blijven vinden om iedereen opnieuw te verrassen.”

„Ik kies overigens niet alleen”, vervolgde de Zweed. „Er zijn ook andere factoren, zoals mijn familie, waarmee ik rekening hou.” Hij sloot het interview af met de zin „Ik zie jullie snel in Italië.”

AC Milan

De woorden van Ibrahimovic voeden de geruchten dat de aanvaller op weg is naar AC Milan, zijn ex-team dat al jaren tevergeefs opnieuw de aansluiting zoekt met de top in Italië. De club zelf bevestigde ook al interesse te hebben, net als Bologna.

Ibrahimovic speelde tussen 2010 en 2012 voor AC Milan. Voordien was hij in de Serie A ook al succesvol met Juventus (2004-2006) en Inter (2006-2009). Op zijn palmares staan vier Italiaanse titels (2007, 2008, 2009 en 2011). Hij won met Juventus ook de kampioenschappen van 2005 en 2006, maar verloor die na een corruptieschandaal.

