Nederlands succes bij 24 uur Le Mans

Voor Bleekemolen was het alweer zijn veertiende deelname aan de 24 uur van Le Mans, waar in vier verschillende klasses wordt gereden. In 2008 won hij ook al in de LMP2-klasse, met onder anderen ook Jos Verstappen in het driemansteam.

Spannend slotstuk

Tijdens de 86e editie zat Bleekemolen, samen met Felipe Fraga en ’amateurrijder’ Ben Keating rijdend in een Ford GT, lange tijd in een zetel. Een verplichte neuswissel en een stop-and-go-penalty (na spinnende wielen na wegrijden pitstop) zorgden alsnog voor een spannend slotstuk. Met Jörg Bergmeister in zijn Porsche in zijn nek hield de pushende Bleekemolen in de laatste drie kwartier de voorsprong op soevereine wijze vast.

Ho-Pin Tung, twee jaar geleden winnaar in Le Mans, moest bij de LMP2’s met het Chinese Jackie Chan DC Racing nu alleen het Franse Signatech Alpine Matmut voor zich dulden.

In diezelfde LMP2-klasse lag de twintigjarige debutant Job van Uitert lang aan de leiding met zijn team G-Drive Racing. Problemen met de startmotor op zondagochtend zorgden er echter voor dat Van Uitert en consorten veel tijd verloren en de eerste plek kwijtraakten. Uiteindelijk eindigde het team als zesde.

Met schrik vrij

Het enige Nederlandse team, Racing Team Nederland, kwam als vijftiende over de streep bij de LMP2’s. Dat het team met Giedo van der Garde, Nyck de Vries en Frits van Eerd de finish überhaupt nog haalde was met name te danken aan het geweldige werk van het team. De Vries knalde met nog ruim 3,5 uur te gaan – en een tiende plek op dat moment – hard in de bandenstapel nadat er iets afbrak in de Dallara-bolide. De coureur kwam zelf met de schrik vrij en wist nog terug te rijden naar de pitstraat. Na hard werk in de garage slaagde het door problemen geteisterde team erin om dik een uur later de race te hervatten.

In de snelste klasse, de LMP1, kende de enige Nederlandse deelnemer een 24 uur van Le Mans om snel te vergeten. Renger van der Zande moest met zijn team Dragonspeed de strijd al relatief vroeg staken na veel problemen aan de auto. Zoals verwacht ging het voorin tussen beide Toyota’s en was het stuivertje wisselen aan de leiding. Meerdere lekke banden bij het team met nummer zeven zorgden er in het laatste uur alsnog voor dat de zege naar het team met nummer acht ging, de formatie van Fernando Alonso, Sebastien Buemi en Kazuka Nakajima. Vorig jaar ging dat drietal ook al met de zege aan de haal. Voor Alonso was deze editie van Le Mans zijn laatste langeafstandsrace.

Catsburg

De achtste en laatste Nederlander, Nicky Catsburg, kon in de GTE Pro’s geen rol van betekenis spelen. In de BMW M8 GTE eindigde zijn team als veertiende.