UEFA schorst Ajax-doelman André Onana voor 12 maanden wegens doping

Bij de doelman werd eind oktober tijdens een controle buiten de wedstrijden om het verboden middel furosemide in zijn urine aangetroffen. De schorsing gaat per direct in en geldt voor alle voetbalactiviteiten, zowel nationaal als internationaal.

Furosemide behoort tot de groep geneesmiddelen die lisdiuretica (lis-plasmiddelen) wordt genoemd. Het voert overtollig vocht snel af en verlaagt de bloeddruk. Artsen schrijven het voor bij hartfalen, oedeem, nierziekten en hoge bloeddruk. Het vochtafdrijvende middel kan als maskering van andere doping dienen en staat daarom op de verboden lijst van het mondiale antidopingbureau WADA.

Ajax gaat tegen de schorsing van Onana in beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS. Volgens de koploper van de Eredivisie heeft de doelman per ongeluk het middel binnen gekregen via een tabletje dat hij nam omdat hij zich die dag niet lekker voelde. Het tabletje was voorgeschreven aan zijn vrouw.

Lasimac

„Op de ochtend van 30 oktober voelde Onana zich niet lekker. Daarvoor wilde hij een tabletje nemen. Onbewust slikte hij echter Lasimac, een middel dat zijn vrouw eerder voorgeschreven kreeg”, aldus Ajax op de website.

Ajax: „Onana vergiste zich in het product, nam abusievelijk het medicijn van zijn vrouw, met uiteindelijk deze door de UEFA tegen de keeper getroffen maatregel tot gevolg. Daarbij is door het tuchtorgaan van de voetbalbond uitgesproken dat hij niet de intentie heeft gehad om vals te spelen. De Europese voetbalbond vindt echter op grond van de geldende anti-dopingregels dat een atleet te allen tijde zelf de plicht heeft om ervoor te zorgen dat er geen verboden middelen in het lichaam terechtkomen.”

"Wij staan uiteraard voor een schone sport"

Algemeen directeur Edwin van der Sar: „Wij doen uitdrukkelijk afstand van prestatie bevorderende middelen, wij staan uiteraard voor een schone sport. Dit is een verschrikkelijke tegenvaller, voor André zelf maar zeker ook voor ons als club. André is een topkeeper, die al jarenlang zijn waarde bewijst voor Ajax en erg populair is bij de fans. Wij hadden gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere schorsing dan deze twaalf maanden, omdat het aantoonbaar niet bedoeld is geweest om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren.”