Fenomenale ’VDP’ wist niet waar de finish lag

’VDP’ verpulverde door zijn demarrage in de laatste kilometer zo’n beetje het gehele deelnemersveld. „Gisteren raakte ik wat ingesloten, dat wilde ik niet nog een keer. Het was een beetje ver om al aan te gaan. Maar ik had al snel een gat”, laat de wereldkampioen veldrijden weten.

Hij vervolgt: „Het is nooit helemaal vlak hier. Ik wist dat ik als ik goede benen zou hebben, de finish mij wel zou liggen. Mijn benen voelden ok, dus ik had er vertrouwen in dat ik goed zou kunnen finishen. Het team heeft het geweldig gedaan. Deze klim was perfect voor mij. Ik hou van een finish zoals deze, waarbij het einde omhoog gaat zoals op deze manier.”

Maar kan Van der Poel - die nu de nieuwe leider is - ook de Ronde van Groot-Brittannië winnen? „Dat wordt nog een hele strijd. De tijdrit in rit zes zal beslissend zijn. Het is heel, heel lang geleden dat ik er eentje gereden heb. Ik heb dan ook geen idee hoe ik er in die discipline voor sta. Het zal lastig worden om de beste tijdrijders te kloppen.”