Kiki Bertens kopvrouw Oranje afscheidsduel Paul Haarhuis

Ook Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en Demi Schuurs zijn geselecteerd door Paul Haarhuis. De captain zwaait na dit duel af. De voormalig dubbelspecialist is vanaf begin 2014 de captain van de Nederlandse tennissters. In 2016 werd de halve eindstrijd bereikt.

Bertens kondigde onlangs aan dat ze weer wilde terugkeren in het Nederlands team. De 29-jarige Westlandse stelde zich de afgelopen jaren met regelmaat niet beschikbaar, omdat ze de voorkeur gaf aan haar individuele carrière.

De winnaar van de ontmoeting mag zich via de Qualifiers proberen te plaatsen voor de Finals 2022 in Boedapest. De verliezer daalt af naar de zone Groep I.

Haarhuis zegt over de opponent uit Azië: „China heeft een sterk team met maar liefst 3 speelsters in de top 50. Het wordt een lastige klus en daarom is het fijn dat we thuis spelen in een voor ons bekende hal en op gravel.”