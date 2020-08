Shanice van de Sanden doet opmerkelijk aanzoek na derde Champions League-zege

„Wil je met me trouwen?” herhaalde de buitenspeelster meermaals terwijl ze door haar knieën ging en haar geliefde - en inmiddels welbekende - trofee diep in de ogen aanstaarde.

Waar Van de Sanden inmiddels op ’drie op een rij’ staat, werd de reeks van haar club Lyon uitgebreid tot vijf. Sinds de eerste zege in 2011 wonnen de Fransen de Champions League in totaal maar liefst zeven keer.

Het toernooi bestaat sinds 2001 en heette aanvankelijk UEFA Women’s Cup. Sinds 2009 draagt het dezelfde naam als de mannelijke evenknie.

Waar Van de Sanden in de afgelopen twee finales met in totaal vijf assists een glansrol vervulde, mocht de Utrechtse zondag pas in de slotfase invallen. Lyon stond toen al met 2-1 voor tegen VfL Wolfsburg, waar Dominique Janssen een basisplaats had. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd beslisten de Fransen de wedstrijd: 3-1.

