Zet Ten Hag ’hongerige’ Weghorst direct in basis? ’Daar moet ik nog over nadenken’

De nieuw aangetrokken spits is beschikbaar, zei trainer Erik ten Hag van de Engelse topclub in aanloop naar de wedstrijd in de Premier League. Of Weghorst ook daadwerkelijk in actie komt, is nog niet zeker. „Ik moet daar nog over nadenken”, zei de oud-trainer van Ajax. „Ik weet uiteraard al heel veel van Crystal Palace, maar het speelplan moet ik nog bedenken.”

Weghorst werd vorige week op huurbasis overgenomen van Burnley, de Engelse club die hem het afgelopen halfjaar verhuurde aan het Turkse Besiktas. Het seizoen ervoor had de spits uit Borne met slechts twee doelpunten in twintig duels de degradatie van Burnley niet kunnen voorkomen. In Turkije ging het een stuk beter met acht treffers in zestien wedstrijden, terwijl hij tussendoor bij Oranje twee keer scoorde in een memorabel en uiteindelijk verloren WK-duel met Argentinië.

Bekijk ook: Ten Hag neemt revanche en verslaat ook Manchester City

„Het was nog niet klaar voor mij”, vertelt Weghorst op de website van zijn nieuwe club over zijn eerste kennismaking bij Burnley met de Premier League. „Ik wil mezelf laten zien en het team helpen. Het gaat goed met Manchester United de laatste maanden. Ik ga alles geven en hoop onderdeel te zijn van de succesvolle weg die we zijn ingeslagen.”

Doelpunten

Leveren, heette het bij bondscoach Louis van Gaal. Voor Weghorst draait dat met name om doelpunten. „Natuurlijk, ik wil scoren. Ik ben een aanvaller en ik denk dat elke aanvaller leeft om doelpunten te maken. Dat is waar je de hele week voor werkt, om het in wedstrijden te laten zien.”

Manchester United staat vierde op de ranglijst en versloeg zaterdag, met Weghorst nog op de tribune, stadgenoot Manchester City met 2-1. Daardoor won de ploeg van coach Erik ten Hag in alle competities samen al negen duels op rij.