Jackie Groenen ’supertrots’ op herstelde Vanity Lewerissa Geweldige opsteker voor Oranje Leeuwinnen, oud-teamgenoot kankervrij: ’Heel erg blij’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Vanity Lewerissa won goud met de Oranje Leeuwinnen op het EK van 2017. Ⓒ ANP?HH

ROTHERHAM - Het was een bericht dat insloeg als een bom. In februari maakte Vanity Lewerissa bekend dat ze leed aan borstkanker. De 31-jarige aanvaller, goed voor 11 interlands en in 2017 een van de selectiespelers op het gouden EK, meldde vrijdag na enkele loodzware maanden volledig schoon te zijn. „Ik heb gestreden, met twee gestrekte benen vooruit en overwonnen.” Het was een geweldige opsteker voor de Oranje Leeuwinnen richting de kwartfinale van zaterdag tegen Frankrijk.