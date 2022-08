Naci Ünüvar op huurbasis naar Trabzonspor

De middenvelder was vorig seizoen in Jong Ajax de grote smaakmaker, maar kwam niet in de plannen van Erik ten Hag voor. Ook onder de nieuwe trainer Alfred Schreuder blijft zijn speeltijd beperkt. Daarom hebben de club en de speler in goed overleg besloten tot een tijdelijke transfer, dit moet de ontwikkeling van het talent ten goede komen.

De Turkse Nederlander komt bij Trabzonspor samen te spelen met oud-Ajacied Stefano Denswil. Afgelopen seizoen werd de club voor het eerst in 38 jaar weer kampioen van Turkije. Denswil en zijn ploeggenoten liepen net de Champions League te bereiken in de play-off was in FC Kopenhagen net te sterk. Dus wacht hem een Europa League-avontuur.

Ünüvar speelde tot dusver 73 duels in Jong Ajax, waarin hij 24 keer scoorde en 18 assists gaf. In de hoofdmacht kwam hij tot drie duels (een goal en een assist).