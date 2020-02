Duits keepersduel bij PSV - Willem II: Lars Unnerstal versus Timon Wellenreuther

Net als zijn landgenoot Lars Unnerstall (29), die het PSV-doel verdedigt, heeft Wellenreuther (24) een verleden bij Schalke 04. Wellenreuther keepte acht wedstrijden in de hoofdmacht van de Köningsblauen en Unnerstall stond 34 keer onder de lat bij de club uit Gelsenkirchen.

De statistieken van Wellenreuther en Unnerstall ontlopen elkaar niet veel. De Willem II-goalie heeft dit seizoen weliswaar meer gekeept dan zijn PSV-collega (respectievelijk 20 en 9 Eredivisie-duels), maar het gemiddelde aantal tegengoals is bijna gelijk (1,15 tegenover 1,22). Wel heeft Wellenreuther vaker de nul gehouden dan Unnerstall (zes keer tegenover één keer).

Behalve Wellenreuther keert ook rechtsback Bart Nieuwkoop terug in het elftal van trainer Adrie Koster, zodat Damil Dankerlui plaats moet maken. Miquel Nelom ontbreekt nog door een blessure.

Willem II jaagt vanavond op de eerste uitzege op PSV in competitieverband in ruim 36 jaar. De laatste overwinning van de Tilburgers in het Philips Stadion dateert van 3 september 1983. Geen enkele speler van Willem II was toen al geboren, trainer Adrie Koster was net begonnen als jeugdtrainer bij PSV nadat hij even daarvoor door ernstig knieletsel zijn carrière vroegtijdig had moeten beëindigen, algemeen directeur Martin van Geel was als speler actief voor Roda JC, terwijl technisch directeur Joris Mathijsen als driejarig hummeltje met blokken speelde in Goirle.