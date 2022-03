PSV-opponent Leicester City schuift op naar tiende plaats

De Belg Timothy Castagne bracht Leicester in de 20e minuut op voorsprong. James Maddison vergrootte de voorsprong nog voor rust uit een vrije trap. Brentford wist pas in de slotfase van de tweede helft, via Yoane Wissa, iets terug te doen (2-1).

Leicester staat nu op de tiende plek met 36 punten. Brentford is vijftiende met 30 punten. Brentford speelde wel drie duels meer dan Leicester, dat PSV donderdag 7 april ontvangt. De return in Eindhoven is een week later.