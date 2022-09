Premium Het beste van De Telegraaf

’Fans kunnen daar atmosfeer van onoverwinnelijkheid creëren’ Dirk Kuyt ziet gevaar voor Ajax in clash met Liverpool op Anfield

Door Valentijn Driessen & Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Dirk Kuyt is inmiddels trainer van ADO Den Haag, maar draagt zijn oude liefde Liverpool nog altijd een warm hart toe. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Liverpool maakt dit prille seizoen een vrije val. En dinsdag komt het dartelende Ajax langs op Anfield. Dirk Kuyt (42) weet welke magische krachten daar kunnen loskomen en waarschuwt de Amsterdammers voor te veel optimisme. „Op afspraken zoals deze is Liverpool voor eigen publiek in staat om over elke ploeg in de wereld heen te walsen.”