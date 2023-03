Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is niet zo dat ik hem geen fijne man vind’ Bij Oranje teruggekeerde Wijnaldum heeft ’beter gevoel’ bij Koeman dan bij Van Gaal

Door Jeroen Kapteijns

Georginio Wijnaldum bij Oranje. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - De man naar wie alle aandacht uitging bij Oranje was dinsdag niet de jarige bondscoach Ronald Koeman, die op het trainingskamp in Zeist zijn zestigste verjaardag vierde, maar Georginio Wijnaldum. De 86-voudig international is na een jaar terug bij Oranje. Op 29 maart vorig jaar tegen Duitsland was Wijnaldum voor het laatst van de partij. Daarna raakte hij uit de gratie bij toenmalig bondscoach Louis van Gaal en zag hij zijn WK-droom helemaal in duigen vallen, toen hij aan het begin van zijn periode bij AS Roma zijn scheenbeen brak.