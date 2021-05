Vlag gaat uit bij Pascal Struijk als hij belletje voor EK krijgt, maar welke?

Voetbal

Historische stap amateurvoetbal: vrouwen mogen uitkomen in eerste elftal mannen

Met ingang van het seizoen 2021/2022 is het voor vrouwen in het amateurvoetbal mogelijk om uit te komen in de categorie A bij de mannen, meldt de KNVB. Dat vrouwen voortaan ook in de A-categorie bij de mannen kunnen uitkomen, is een historisch moment voor het amateurvoetbal in Nederland én wereldwij...