VS wil praten over boycot Winterspelen China

Mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen om de Spelen in China te boycotten, omdat de mensenrechten daar geschonden worden. Het gaat dan met name om de onderdrukking van de Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang. Een woordvoerder van het ministerie wilde niet bevestigen of er al gesprekken zijn: „Maar een gecoördineerde actie zou niet alleen in ons belang zijn, maar ook in het belang van onze partners.”

„Het duurt nog even voordat de Spelen in Peking beginnen. Ik wil er geen tijdplan aan verbinden, maar de discussies zijn in gang gezet”, aldus de woordvoerder. Eerder had een hoge ambtenaar van hetzelfde ministerie verklaard dat er nog geen sprake is van gesprekken met andere landen. „Ons standpunt over de Spelen is niet veranderd. Er is niet met bondgenoten en partners over een boycot gesproken.”

Die Verenigde Staten verwijten China de mensenrechten te schenden. Een verbond van 180 internationale mensenrechtenorganisaties riep in februari al op tot een boycot. „Al het andere wordt gezien als ondersteuning van het autoritaire bewind en de onverholen minachting voor burger- en mensenrechten door de Chinese Communistische Partij”, stond in de oproep.

Het IOC noemde, bij monde van voorzitter Thomas Bach, een boycot niet de juiste manier om problemen aan de kaak te stellen.

Leugen van de eeuw

Ondertussen uitte China forse kritiek op de Amerikaanse suggesties over een mogelijke boycot. „De politieke inmenging in de sport druist in tegen het olympische handvest en schaadt de belangen van alle sporters en de olympische beweging”, verklaarde een woordvoerder van de Chinese regering. De beschuldigingen van een „zogenoemde volkerenmoord” op de moslimminderheid van Oeigoeren in Xinjiang noemde hij „de leugen van de eeuw.”