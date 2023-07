Thuisfavoriet Murray na lange vijfsetter op Wimbledon toch uitgeschakeld door Tsitsipas

De partij was donderdagavond onderbroken bij 2-1 in sets voor Murray. De wedstrijd kon niet worden uitgespeeld vanwege de avondklok, die niet toestaat om na 23.00 uur plaatselijke tijd nog te tennissen.

De 36-jarige Murray won het toernooi in 2013 en 2016. Hij is momenteel de nummer 40 van de wereld. In 2016 voerde hij de mondiale ranglijst aan. Murray keerde terug na een ingrijpende heupoperatie.

Bekijk ook: Botic van de Zandschulp sneuvelt in tweede ronde op Wimbledon

In de derde ronde neemt Tsitsipas het op tegen de Serviër Laslo Djere.