Tsitsipas met moeite langs Murray; Djokovic en Alcaraz door

Na 4 uur en 40 minuten maakte Tsitsipas het af met een ace, waarna hij het Britse publiek een illusie armer achterliet. Tsitsipas benutte pas zijn derde wedstrijdpunt. Opvallend genoeg maakte de Griek over de hele wedstrijd zeven punten minder dan Murray, die met een staande ovatie teleurgesteld de baan verliet.

De partij was donderdagavond onderbroken bij 2-1 in sets voor Murray. De wedstrijd kon niet worden uitgespeeld vanwege de avondklok, die niet toestaat om na 23.00 uur plaatselijke tijd nog te tennissen.

De 36-jarige Murray won het toernooi in 2013 en 2016. Hij is momenteel de nummer 40 van de wereld. In 2016 voerde hij de mondiale ranglijst aan. Murray keerde terug na een ingrijpende heupoperatie.

Voor Tsitsipas was het al zijn tweede vijfsetter van het toernooi. In de derde ronde neemt hij het op tegen de Serviër Laslo Djere.

Ook Norrie moet het veld ruimen

Ook een andere Britse publiekslieveling werd uitgeschakeld: Cameron Norrie. De als twaalfde geplaatste Norrie moest in vier sets zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Christopher Eubanks. Het werd 6-3 3-6 6-2 7-6 (3) voor de nummer 43 van de wereld.

De 27-jarige Norrie haalde vorig jaar nog de halve finales op Wimbledon. Hij verloor toen in vier sets van Novak Djokovic.

Djokovic in drie sets langs Wawrinka

Diezelfde Djokovic heeft ook zijn derde partij op Wimbledon gewonnen. De Serviër, de nummer 2 van de wereld, versloeg de Zwitser Stan Wawrinka. Dat deed hij in drie sets, 6-3 6-1 7-6 (5). In Londen is Djokovic op jacht naar zijn 24e grandslamtitel. Hij won Wimbledon al zeven keer.

Even leek het erop dat Wawrinka in de derde set de spanning terug zou brengen. Hij leidde in de tiebreak met 3-5. Daarna sloeg de favoriet echter vier punten op rij, waarmee hij ook zijn eerste matchpoint benutte.

Djokovic was aan het toernooi begonnen met een zege in drie sets op de Argentijn Pedro Cachín. Dat was zijn eerste wedstrijd op gras van dit seizoen. Sinds zijn zege in de finale op het gravel van Roland Garros, begin juni, had hij geen wedstrijd meer gespeeld.

In de tweede ronde op Wimbledon versloeg Djokovic de Australiër Jordan Thompson.

Alcaraz verder

De als eerste geplaatste Carlos Alcaraz leed in de eerste partij van de dag op het centercourt geen setverlies. De Spaanse nummer 1 van de wereld ontdeed zich met 6-4 7-6 (2) 6-3 van de Fransman Alexandre Muller. De wedstrijd duurde 2 uur en 33 minuten.

Alcaraz treft in de derde ronde de Chileen Nicolas Jarry.