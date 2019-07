Poels: ’Ik voel me fris, een goed teken’

„Ik zag Gianni (Moscon, red.) door de lucht vliegen. Een race-incident, zoals ze dat in de Formule 1 zeggen”, aldus Wout Poels. Die bergen met werk moest verzetten om onder andere kopman Geraint Thomas weer terug naar het peloton te rijden. „Hij sprong weer snel op de fiets en reed aardig hard door”, zei de Nederlander over de titelverdediger.

De Limburgse meesterknecht in de ploeg van Ineos werd in de nacht voor de rit naar La Planche des Belles Filles ziek, maar het ergste heeft hij achter de rug. „De avond van te voren overgeven is niet echt de ideale voorbereiding. Maar ik voel me nu goed en ik kijk uit naar de echte bergen. Als ik in de ochtend wakker wordt, dan voel ik me fris, dus dat is een goed teken.”

