Poels: ziek zijn, beter worden

De Limburgse meesterknecht in de ploeg van Ineos spaarde zich nog een beetje, nadat hij in de nacht voor de rit naar La Planche des Belles Filles ziek was geworden en had moeten overgeven.

„In de etappe donderdag ging het echter alweer redelijk goed. Ik zat tot de een-na-laatste beklimming nog in de groep van de favorieten. De ploegleiding leek het toen beter niet te gek te doen en zei me die mannen te laten gaan. Omdat er nog andere jongens van ons bij zaten, kwam dat dus goed uit. De resterende kilometers naar boven heb ik kalm aan gedaan, net als vandaag tijdens de slotfase. Ik heb nu nergens meer last van”, aldus Poels.

