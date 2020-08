Bayern-speler Thomas Müller: vertrek Lionel Messi bij Barcelona ’heel interessant’

„De dag dat Messi en Barcelona uit elkaar zouden gaan, zou er natuurlijk een keer aan komen. Iedereen dacht dat dit pas aan het einde van zijn carrière zou zijn. Dat er wellicht nu al een verandering komt, is voor de hele voetbalwereld interessant”, zei de aanvaller van Bayern München, die zondag met zijn club de Champions League won.

Messi ligt op ramkoers met de clubleiding van Barcelona. Ook de nieuwe trainer Ronald Koeman lijkt de Argentijn niet in Camp Nou te kunnen houden. Manchester City, de Engelse club van manager Pep Guardiola, lijkt de beste papieren te hebben om Messi binnen te halen als de voor velen beste voetballer ooit inderdaad vertrekt bij Barcelona.

Müller rekent er in ieder geval niet op dat hij Messi als ploeggenoot krijgt bij Bayern München. „Ik heb onze financieel directeur de afgelopen maanden één of twee keer gesproken en ik denk niet dat wij iets kunnen doen”, zei Müller met een knipoog. „Messi behoort tot de beste voetballers op deze planeet, wellicht de beste van de afgelopen 100 jaar. Petje af voor zijn hele carrière. Ik snap dat de fans van Barcelona nu niet blij zijn, maar verder hoor en lees ik nergens kritiek. Iedereen is benieuwd waar dit toe gaat leiden.”