Donny van de Beek op trofee als opkikker

Darts

Michael van Gerwen nu al zeker van play-offs Premier League

Michael van Gerwen heeft zich dinsdagavond gerevancheerd voor zijn pijnlijke nederlaag (8-3) een dag eerder tegen Nathan Aspinall. Bij zijn tweede avond in de Premier League met publiek in de zaal was hij te sterk voor Gary Anderson. De 32-jarige Brabander versloeg de Schot met 8-4 in de Marshall Ar...