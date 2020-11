Oranje op vier plekken gewijzigd, Memphis terug in spits

De Boer laat de backs Denzel Dumfries en Owen Wijndal buiten zijn team. Hans Hateboer en Patrick van Aanholt zijn de vervangers.

De andere twee wijzigingen zijn in de voorhoede. Luuk de Jong, de enige speler uit de selectie die de voorbije twee duels tegen Spanje (1-1) en Bosnië helemaal meedeed, zit op de reservebank. Memphis Depay schuift door naar de positie van centrale aanvaller.

PSV'er Donyell Malen neemt links voorin de plek van Depay over. Rechtsbuiten Steven Berghuis is zijn plek ook kwijt en wordt vervangen door Calvin Stengs.

De Boer gaf dinsdag op zijn afsluitende persconferentie al aan dat hij, met het oog op het drukke schema van de spelers, wijzigingen ging doorvoeren. "Ik wil wat frisse benen hebben", vertelde hij.

Lewandowski

Bij Polen doet Robert Lewandowski gewoon mee. De aanvoerder was zondag na de nederlaag van 2-0 bij Italië teleurgesteld. Lewandowski vond dat bondscoach Jerzy Brzeczek een aantal tactische fouten had gemaakt. Hij zei ook dat hij licht geblesseerd was, maar dat lijkt dus wel mee te vallen. Lewandowski was dinsdag ook al van de partij tijdens de afsluitende training.