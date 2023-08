Vranckx naar PSV door vallende dominostenen?

VfL Wolfsburg heeft volgens Duitse bronnen inmiddels goede vooruitzichten op het binnenhalen van de Kroaat Lovro Majer van Stade Rennais, de gedroomde middenveldaanwinst van de Volkswagen-club. Als die transfer doorgaat is VfL Wolfsburg volgens bronnen rond de club bereid mee te werken aan een verkoop van Vranckx aan PSV.

Aangezien aan Vranckx net als eerder aan Ricardo Pepi, Noa Lang en Jerdy Schouten een dubbelcijferig prijskaartje hangt, moet er eerst nog wel een andere dominosteen vallen en dat is een verkoop door PSV van Ibrahim Sangaré. De naam van de Ivoriaan gaat al de hele zomer rond in het transfercircus en alom is bekend dat de fysiek ijzersterke middenvelder een vertrekclausule van 37 miljoen euro in zijn contract heeft, maar tot nu toe heeft alleen Nottingham Forest concrete stappen ondernomen. Het clausulebedrag was echter te hoog gegrepen voor de Premier League-club, die Sangaré wilde huren met een verplichte koopoptie, waarmee een bedrag was gemoeid van maximaal 25 miljoen euro inclusief bonussen. PSV houdt vast aan het clausulebedrag van 37 miljoen euro en heeft de gesprekken met Nottingham afgekapt.

Vriend Bakayoko

De hoop en verwachting bestaat bij PSV dat er in de slotweken van de window alsnog een serieuze en kapitaalkrachtige club aanklopt voor Sangaré. Als die het vereiste bedrag overmaakt, kan PSV direct doorschakelen naar Vranckx, die zelf heel graag naar PSV wil en al een bezoek bracht aan De Herdgang om een beeld te krijgen van de club en gesprekken te voeren met de verantwoordelijken. Een bijzondere bijkomstigheid is dat Vranckx de beste vriend is van PSV-speler Johan Bakayoko. Beiden hebben recent hun debuut gemaakt voor de Rode Duivels, waarvoor ze respectievelijk twee (Vranckx) en vier (Bakayoko) interlands hebben gespeeld.

Als de komende dagen alle dominostenen goed vallen en PSV erin slaagt om Sangaré te verkopen en Vranckx als vervanger binnen te halen dan loopt het totaal aan transferuitgaven van de Eindhovense club deze zomer op tot boven de 50 miljoen euro, wat een verdere aanscherping van het transferrecord zou zijn. Ook aan de Belgische middenvelder hangt een prijskaartje van 12 miljoen euro. Eerder gaf PSV al 10 miljoen euro uit aan Pepi, 15 miljoen euro aan Lang en 12 miljoen euro aan Schouten. Die laatste transfer is nog steeds niet officieel afgerond. Tussen de clubs staat alles op papier maar tussen speler en club moeten nog wat puntjes op de i worden gezet. Naar verwachting gebeurt dit snel, zodat Schouten direct na terugkeer van PSV uit Oostenrijk kan aansluiten op het trainingsveld in Eindhoven.