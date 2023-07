Zuinige zege Van Bommel met kampioen Antwerp bij start Belgische competitie

ANTWERPEN - Coach Mark van Bommel is de Belgische voetbalcompetitie met Antwerp begonnen met een zuinige zege. De titelverdediger won in het eigen Bosuil-stadion met 1-0 van Cercle. Vorige week was de winst van de Supercup, in een duel met KV Mechelen, het eerste succes van dit seizoen.

Mark van Bommel is het niet eens met de arbitrage. Ⓒ ANP Pro Shots