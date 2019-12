Lorena Wiebes pakt Nederlandse titel scratch

Wiebes spaarde zich niet tijdens het kampioenschap. „Ik moest een aantal keren een gat dichten en kon op het laatst ook niet meer wachten. Maar het is mooi als het beloond wordt met een titel. Ik wilde hier per se winnen. Ik rijd deze winter een aantal baanwedstrijden en enkele veldritten, maar puur als voorbereiding op het wegseizoen”, zei ze na afloop.

Of de 20-jarige Wiebes wel in de Omloop Het Nieuwsblad kan starten eind februari is echter maar de vraag. De Nederlands kampioene op de weg en aanvoerster van de wereldranglijst heeft een conflict met haar huidige ploeg Parkhotel Valkenburg en wil niet meer voor de ploeg rijden. Ze rijdt al enkele weken in het shirt van haar club De Volharding.

„De verhoudingen zijn verhard omdat ik heb aangegeven dat ik weg wil bij het team. Er kwamen serieuze aanbiedingen van WorldTour-teams en dat heeft me aan het denken gezet over mijn toekomst. Toen ik een doorlopend contract tekende, had ik niet voorzien dat ik me zo snel zou ontwikkelen. Omdat de ploeg mij niet wil laten gaan, heb ik besloten ook dit kalenderjaar niet meer bij dit team te willen rijden. En uiteraard ook komend jaar niet”, vertelde ze.