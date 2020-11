Video: Voormalig PSV’er Jetro Willems in gevangenis voor documentaire

Jetro Willems gaat op de foto. Ⓒ screenshot

AMSTERDAM - Voetbalprofs die in de gevangenis terechtkomen zijn met name in Engeland, waar dronkenschap en vechtpartijen beroepsdeformaties lijken, geen zeldzaamheid. Maar een voetballer die zich vrijwillig in de gevangenis laat opsluiten is een ander verhaal. Voor een documentaire ging Jetro Willems, oud-speler van onder andere Sparta en PSV, vijf dagen intern in de beruchte Bon Futuro-gevangenis op Curacao, het eiland waar zijn familie vandaan komt en waar hij zelf is geboren.